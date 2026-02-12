Benidorm es cosa de redes

Creado: Actualizado:

RTVE, inasequible al desaliento, se ha negado a suprimir el Benidorm Fest pese a que ya no cumplía la misión por la que fue creado: escoger a la representante de la casa, que no de España, en el festival de Eurovisión. La cosa, salvo cambios de última hora, es que no sabe exactamente para qué sirve. Un festival musical más con cantantes y grupos que muchos de ellos no pasarían el casting de OT, Eufòria, La Voz o, incluso, Got Talent. La audiencia fue la que fue. Mala no, pero tampoco excepcional. Por debajo de El Hormiguero, normal, y La revuelta y casi pillada por la edición de San Valentín de First dates. Pero a La 1 eso le da igual. Su negocio son las redes donde los eurofans arrasan. Y ya está. De la primera semifinal destaca la nueva espantada de Luna Ki, la segunda ya, antes de saber que no pasaba a la final. Y, en casa, nos alegramos que pasara Kitai. ¿Cómo no iba a pasar con un tema cuya primera estrofa declara que “quiero beber tu saliva sin mezclarla con ron”? También sobraron tantos calificativos en plan “histórico”, “asombroso” o “maravilloso”...