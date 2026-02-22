El Trivial de La 1 no enseña

Creado: Actualizado:

O quizá deberíamos decir, a pesar de su machacona promoción, que con el Trivial Pursuit de La 1 no se aprende y, aún mejor, que aleja a los espectadores de la pequeña pantalla. Por segunda semana consecutiva, la audiencia del programa que presenta un todavía desubicado Egoitz Txurruka, ha sido un fiasco. No llegó a los dos dígitos, aunque en su descargo cabe decir que competir con tan poco bagaje en esa franja horaria con Antena 3 y Telecinco, es poco menos que un suicidio. El concurso, basado en el popular juego de mesa de los 80 y 90, mantiene los mismos defectos (claro, cómo van a corregirse si lleva grabado una eternidad): excesiva rapidez y una calamitosa realización que nos recuerda muy mucho a aquellos zoom que popularizó en los 70 Valerio Lazarov. Con tanto plano cambiante cada diez segundos, no hay quién sea capaz de prestar atención a lo que está viendo. Y un detalle más. En su estreno, el 13 de febrero, se pasaron tres entregas. Este viernes, cinco. Eso quiere decir que desean finiquitarlo cuanto antes y poner algo más competitivo en su lugar.