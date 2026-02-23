Refrescando la memoria

Creado: Actualizado:

El 23-F no es un día cualquiera. Ese día de 1981, se cumplen ahora 45 años y en la recta final del siglo XX, España vivió un golpe de estado. Y por eso está bien que se recuerde. Es más, jamás habría que olvidarlo. Esta misma semana, y vamos a aceptar que el reportaje no estuvo editado convenientemente, Malas lenguas envió a una reportera a las puertas de un instituto madrileño a preguntar a los alumnos qué sabían del 23-F. Y no sabían nada. Por eso nunca está de más que La 1 estrene (ya lo habíamos visto hace meses en Movistar) los cuatro capítulos de Anatomía de un instante, que adapta, con ciertas licencias, la novela de Cercas. Los que lo vivimos, trabajando en la redacción de La Mañana (al firmante le tocó entrevistar a las esposas y al marido de los tres diputados (Pau, Sarraga y Barnola) y una diputada (Maria Rúbies) secuestrados en el Congreso protegidos por fuerzas policiales), jamás lo podremos olvidar. Quedará por ver, mañana lo comentaremos, la audiencia que tuvo el trabajo de Alberto Rodríguez y Paco Baños. A lo mejor nos sorprendemos.