La ‘Mortadela’ de Arbeca

Creado: Actualizado:

Mortadelo, el cincuenta por ciento de Filemón, creado por el genio de Ibáñez, era un maestro del arte del disfraz. Pues este lunes, en la visita de El foraster a Arbeca, Quim Masferrer se encontró con una más que notable colega en las habilidades del superagente de la TIA. Se trataba de Carmen, 88 años, que presume de que se disfraza como nadie y, tal cual, en un plis plas, le montó al presentador un paso de modelitos en el patio de su casa en el que apareció como aguerrida militar, musical mexicana, troglodita escapada de Atapuerca y espeluznante gorila. Quim Masferrer se quedó boquiabierto. Pero aún hubo más, el “Foraster” encontró su sustituto. Un niño, Josep, que aseguró que de mayor quería ser él en la vida porque le gusta hablar con la gente. Quim le prometió que cuando se jubile (él, no el niño), le regalará su micro. Grabado queda. El programa, brillante como siempre con una sabia mezcla de humor y emoción, arrasó en Catalunya. Con un 25,4 le sacó 17 puntos a El hormiguero, que tenía a Pedri y Ferran Torres como invitados de Pablo Motos.