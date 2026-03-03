Más sobre los Goya

Creado: Actualizado:

Sin pretender hacernos pesados, hemos de añadir unos comentarios sobre los Goya que se nos quedaron en el tintero (expresión antaño muy utilizada en prensa) en el Boig de ayer por falta de espacio. Uno. Fue la edición en que pudieron oírse en el escenario intervenciones en catalán, euskera, gallego y, por supuesto, en la lengua del imperio, esa que tanto une y que tan poco separa. Dos. Creemos que ha pasado desapercibida la presencia de la futbolista catalana Alexia Putellas, del FC Barcelona, entregando el Goya a los mejores efectos junto a Salva Reina. Poco desapercibida pese a ser un hecho inédito. Tres. Después de ver a los presentadores de la actual edición, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, y de la recopilación de sus antecesores en las 39 galas anteriores, uno no pudo por menos que añorar a Rosa Maria Sardà, sin duda la mejor conductora que jamás ha tenido la gala de la Academia del Cine Español. Busquen las ediciones del 1993, 1998, 2001, 2009 y 2010, en que fue la responsable. Al menos, daba la sensación de que sobre el escenario había alguien que sabía lo que hacía y decía.