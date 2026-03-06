La Copa mola... y mucho

Creado: Actualizado:

La RFEF no tendrá motivos para quejarse del seguimiento televisivo de los dos partidos de semifinales de la Copa del Rey. Protagonismo absoluto y, como no podía ser de otra manera, audiencias estratosféricas. El martes, Barça-Atlético de Madrid, en la que para los culés una eliminación jamás pudo ser más dulce. Un 26,1 de audiencia en La 1, pero es que además se pudo seguir en La 2 Cat y TV3, en catalán, y en Movistar, pudiendo escoger el audio. Algo, comparándolo con tiempos pretéritos, de lo más inaudito. Pero el miércoles, el Real Sociedad-Athlétic en La 1, Euskal Telebista, en euskera, y en Movistar, para elegir en qué idioma seguirlo. Un 19,1. El resto de competidores a comerse los mocos. Aunque, eso sí, el Top Chef: Dulces y famosos, y menos mal que no hubo prórroga ni penaltis, que se emitía a continuación, acabó a las dos de la madrugada, que tampoco son horas, la verdad. Y como siempre, desde Barcelona, el inefable Juan Carlos Rivero dejó otra perlita, una más, de las suyas. En el descanso, con micro abierto, se le oyó decir: “Estos tienen que meter uno.”