Los tres pecados
Este domingo El País publicó a doble página un exhaustivo reportaje explicando las causas de por qué Mediaset, de ser durante años el referente televisivo de este país, ha pasado a ser la tercera cadena en audiencia... y bajando. El texto no decía nada nuevo de lo que ya venimos escribiendo en este rincón de SEGRE desde hace tiempo, pero vamos a recordárselo por si acaso. Uno. El hecho de que por problemas legales tuviesen que dejar de emitir uno de sus programas más emblemáticos, el Pasapalabra, líder de audiencias, con Christian Gálvez al frente. Pasó a Antena 3 con Roberto Leal y ahí sigue como lo más visto a las ocho de la tarde. Dos. El haberse cargado, sin un recambio adecuado, a Sálvame, otro de sus referentes. Tres. No haber encontrado sustitutos a Ana Rosa Quintana y a Jorge Javier Vázquez, que ya han dado lo mejor que podían dar a la cadena y que no parece que vayan a recuperarlo. Todo lo que ha hecho Mediaset, a partir de estos tres hechos, han sido parches (muchos de ellos improvisados) sin que hayan podido detener la sangría de espectadores que se han ido a Atresmedia o a RTVE.