Dani Rovira, defenestrado

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Tan solo tres semanas ha aguantado Al margen de todo en horario de máxima audiencia de La 1. Ya lo escribimos aquí mismo tras su estreno. No era nada fácil sustituir en la noche de los jueves a Andreu Buenafuente y con la sombra de la marcha de Marc Giró a La Sexta. Lo primero por prescripción médica y lo segundo por un contrato millonario al que no podía decir que no. En cualquier caso, esta noche Dani Rovira ya no estará en antena. Después de La revuelta, que tendrá a Pedro Almodóvar como invitado de lujo, vendrán dos reposiciones del mismo late show, a la espera de saber qué se coloca en su sitio. Todo apunta que será Al cielo con ella de Henar Álvarez, convenientemente tuneada para dar el salto de La 2 a La 1 y con la entrevista a Shakira como gancho. Entrevista ya grabada hace días en Miami. No vayan a creerse que estará en el plató de cuerpo presente, no. Es un buen gancho pero reflexione la casa, comenzar con el listón tan alto corre el riesgo de que lo que venga después parezca poco. Y tampoco hay tanto presupuesto y producción.