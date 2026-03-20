¿Guerra o postureo?

Creado: Actualizado:

Ahora el tema está ya casi olvidado pero la semana pasada y la anterior en las redes no se hablaba de otra cosa. Vale. Sí. Las redes ardían pero el fuego se apagaba con un simple chorrito de sifón, pero es el signo de los tiempos que corren. Mucho ruido y, en el fondo, muy pocas nueces. Nos estamos refiriendo a la guerra de denuncias cruzadas entre la analista política (activista, más bien) Sarah Santaolalla (Salamanca, 1998) y el comunicador e influencer (hay quien le llama agitador y defensor de bulos), Vito Quiles (Elche, 2000). Comenzaron teniéndoselas en el programa En boca de todos de Cuatro, para satisfacción del ínclito Nacho Abad, y han acabado en los juzgados de la plaza Castilla: difamación, acoso, violencia con partes médicos que nadie ha visto... Y a partir de aquí entra en escena la bipolarización que padecemos: a ella la apoyan el sector más feminista y progresista; a él, el sector más ultraderechista. Y así estamos, o estábamos, porque ahora la tormenta ha amainado, y en las tertulias su guerra, con mucho de ficticia, ya ha caducado.