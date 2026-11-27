Creado: Actualizado:

RTVE ha decidido abrir sus cajones llenos de proyectos pendientes y ha sacado dos a los que les ha dado el visto bueno para ya. El primero es el de El año que naciste, que lo anunció ya en el pasado mes de marzo. Es la versión en castellano del mayor éxito que, hasta ahora, ha presentado La 2 Cat. En catalán su título era L’any que vas néixer y lo presentaba Xavi Bundó. Si se acuerdan, la mecánica era sencilla. Se cogía a un invitado y se le iban proyectando imágenes del NODO del año en que había nacido para buscar sus recuerdos sobre el particular. La versión en castellano la conducirá Carlos del Amor, un todo terreno de la casa que lo mismo presenta un informativo, hace entrevistas o saca adelante especiales de lo más diversos. Hay promos pero aún no hay fecha. El otro es El escondite, que de la mano de Grison (el de La Revuelta) echará a andar el lunes. En un gigantesco plató, que simula una casa, los invitados jugarán al popular juego: tú te escondes y yo te encuentro. La lista de invitados es larguísima.