Lola’s clay
Manllevo el títol d’aquest escrit a la marca de joieria artesanal feta amb argila polimèrica d’una jove creadora en diversos llenguatges de l’art: Anna Vidal Piró. De factura polièdrica, estudiant de disseny gràfic a Barcelona, a Llotja de Sant Gervasi, l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya, l’Anna combina aquesta seva formació amb tot de projectes creatius professionals. I potser pel que avui ja és més coneguda, i molt reconeguda, perquè les xarxes socials hi ajuden molt i no para de participar en les millors fires del país, és per aquestes peces de joieria fetes a mà en colors vius, que transmeten tantíssima alegria, amb el privilegi que cada peça, tan sòbria com elegant, és única. El nom de la marca, tan ben trobat, és un merescut reconeixement a l’àvia paterna, que li va ser –diu– una gran font d’inspiració. De fet, aquesta delicadesa en el detall es troba en tot el conjunt d’obra d’Anna Vidal, fins i tot en els tallers de Nadal o de Pasqua, com el que ha fet aquests dies, que imparteix, tant per a infants i joves com per a adults, de pintura i de diferents tècniques de dibuix, en els quals desperta la creativitat dels seus alumnes, seduïts per un mestratge que reconeixen amb admiració i respecte. Fins i tot els més petits hi participen amb unes ganes que deixen endevinar una gran pedagogia en saber ensenyar. Una destresa que no és gens fàcil. Tota obra dels tallers de l’Anna es guarda o s’emmarca! Però no s’acaba aquí el jove talent d’una estudiant que sap mantenir el just equilibri de la balança d’anar aplicant els coneixements de disseny editorial, branding, comunicació visual o il·lustració en els propis projectes i en un ventall de possibilitats empresarials: la marca Anna Vidal community manager la descobrim en continguts de xarxes i en la imatge i les estratègies visuals i de comunicació de tot un seguit de marques, d’empreses, d’entitats o d’associacions: per a cada projecte, la seva identitat. De fet, el talent creatiu d’Anna Vidal ja es deixa llegir en la seva persona: en l’aire, en l’estil, en mostrar sense que es noti i en fer i no en demostrar. El seu èxit, una elegant barreja de simplicitat en els mitjans, sobrietat i encant. Compartim cognom, però ens uneix saber-nos torregrossines. Amb satisfacció i orgull!