Torregrossa, exemplar
L’alcaldessa del meu poble, Maribel Zamora, ha aconseguit allò que no van aconseguir el president Illa i el conseller de Política Lingüística: fer que tots els grups del Ple Municipal se sumessin a l’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que demana una carta del Govern de la Generalitat enviada a tots els Ajuntaments. El Pacte, que es va signar aquest passat mes de maig amb el suport del PSC, ERC i Comuns, una representació àmplia dels agents econòmics i socials, les Universitats i entitats com Òmnium i Plataforma per la Llengua, no el va tenir ni de Junts ni de la CUP, aquest suport. El que és notícia del Ple Municipal de Torregrossa, format per sis regidors d’ERC, tres del PSC i dos de Junts, és que els regidors de Junts hi votessin a favor, desmarcant-se de la seva formació, que no el va signar, el Pacte Nacional per la Llengua. Els regidors torregrossins de Junts, per contra, a gratcient o a la insabuda, no hi han tingut un “no”!
La proposta troncal de la carta del Govern és l’elaboració de plans municipals d’impuls de la llengua, entenent que els Ajuntaments són l’administració més propera als ciutadans, i vetllar-ne el compliment. Alhora que demana de crear una taula per tal de dur a terme propostes lingüístiques a escala municipal, posant èmfasi en àmbits com l’escola bressol, els programes d’acollida per a nouvinguts, la cultura, l’esport, la gent gran, la seguretat ciutadana, les festes, el transport públic i la retolació de l’espai públic i del privat obert al públic, perquè cal incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals. I cal també que el personal de l’administració tingui garantit el coneixement oral i escrit de la llengua. I que l’atenció al públic i la comunicació institucional sigui en català. El Govern de la Generalitat reivindica que la voluntat dels municipis sigui de col·laborar a frenar la reculada que viu la llengua, per la defecció dels parlants i per l’hegemonia del castellà i de l’anglès, perquè el Pacte Nacional només té sentit, diu el Govern, si implica tots els nivells institucionals. “Els Ajuntaments poden fer que el català sigui present en la vida quotidiana de tothom” destaca el conseller Francesc Xavier Vila. Torregrossa, doncs, s’hi suma, al Pacte Nacional per la Llengua. I s’hi suma per unanimitat!