Raó crítica
El dia 31 d’octubre d’ara fa 508 anys, Martí Luter clavava les 95 Tesis a la porta de l’església de Wittenberg per reclamar que l’Església tornés a l’Evangeli; una disputa sobre la declaració de la virtut de les indulgències amb què començava un moviment no només de caràcter espiritual d’un abast i d’unes conseqüències transcendentals per a la història d’Europa i el món: començava la Reforma Protestant, que acabaria amb ruptura i divisió per un plantejament que anava més enllà de l’àmbit religiós, perquè evidenciava l’existència de dues cultures, de dues maneres d’entendre la política i el poder i, fins i tot, de dos models econòmics. Una nova Weltanschauung. A Alemanya, la diferència no és tant entre est i oest, tal i com podria semblar per raó del Mur, sinó entre nord i sud, protestants i catòlics, respectivament i majoritària. Avui, Europa ja no es pot entendre sense la Reforma del XVI i sense la figura de Luter. Els debats d’aquella Europa del Renaixement retornen en aquesta nostra rabiosa actualitat, feta d’una societat tan perplexa ara, potser, com llavors. ¿No els vivim avui canvis profunds de models polítics, econòmics i socials? ¿No els vivia, convulsos, aquella societat que feia el trànsit del món feudal a l’Europa dels prínceps? És per això, justament, que més de cinc cents anys després l’“experiència de Luter ens interpel·la”, perquè la Contrareforma no va voler entendre el canvi profund que s’anava produint a Europa, i més que no pas apostar pel diàleg i per la conciliació, Trento va optar per vèncer i per rebutjar. Amb motiu de l’any Luter, quan el Papa Francesc va tornar de Lund, on amb el president de la Federació Luterana Mundial van signar una declaració conjunta de rebuig a qualsevol violència en nom de la religió, deia en una entrevista que “Martí Luter va ser un reformador en un moment difícil. Potser alguns mètodes no van ser correctes, però si llegim la història veiem que l’Església no era un model a imitar, hi havia corrupció i afecció a la riquesa i al poder”. Luter demanava raó crítica. L’Any 2017, el món va commemorar la Reforma. Catalunya, també, amb una gran exposició a Caixa Fòrum Barcelona amb Josep-Lluís Carod-Rovira com a comissari i autor d’Història del Protestantisme als Països Catalans. Un llibre imprescindible.