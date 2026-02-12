Llibres nous
Avui és Dijous Gras, la setmana entrant comença la Quaresma, Pasqua i, pam!, ja som a sant Jordi, que vol dir llibres. I si de llegir és de què es tracta, en aquest nostre present, que tenim tendència a l’evasió per mirar d’evitar la cara menys amable de la realitat, llegir n’és una, d’evasió. Hi ha lectors que defugen les novetats, es refugien en els clàssics i els defensen com un valor segur. Diu Joan Fuster que si la cultura, acceptada com un patrimoni, i els clàssics, consagrats com a valor innegable, continuen tenint sentit és per la permanència en l’ordre de les vigències actuals. El clàssic no és clàssic per ser antic, sinó perquè continua sent modern, actual. Llegim per comprendre’s nosaltres mateixos, per entendre els altres i el temps que ens toca de viure. “Acudim a l’obra literària a la recerca de noves o millors dades, d’opinions, de coratge, respecte al món que ens envolta”. Però és ben cert que en aquest comprendre no tothom li demana el mateix, a la literatura. I Fuster distingeix dos tipus de lectors: el que busca en el llibre de creació un viatge al món de les grans fantasies humanes i que el que pretén, a través del llibre, acostar-se a un enteniment més subtil del món: els celebrats diaris de Pere Rovira, com Vida i miratges, per exemple. Però també hem de comptar amb el lector professional, el que llegeix per obligació. Els altres dos tipus de lectors difereixen de qui llegeix per obligació en el que és el vessant lúdic de l’acte de llegir, que “constitueix el gran ressort del mecanisme normal de la lectura literària, que s’intercala en el corrent rutinari de les nostres obligacions de cada dia com una pausa confortadora”. Si llegim No hubo días hermosos de Chari Rodríguez, narrativa en format conte d’Eclecta, descobrim plaer, gaudi estètic i una perfecció d’estil esborronadora: bellesa que la literatura comparteix amb altres arts, amb la particularitat, però, que el llibre, com és el cas d’aquest reportat d’Eclecta, fa referència constant a l’esdeveniment humà en la seva cara més explícita. Quina meravella! Hi ha lectors que volen trobar en la literatura un suplement de somni; altres, un suplement de vida, però per un motiu o altre, llegir ens forma, ens informa o ens distreu. Bones raons per trobar en els llibres bona companyia!