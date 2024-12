Lleida. On la boira fa la màgia

Creado: Actualizado:

Com m’agrada Lleida, també per Nadal! I us passa el mateix a vosaltres. Des que la il·luminació encén carrers i places –molts llocs, per primera vegada– ens transmeteu una il·lusió renovada, us acosteu amb un somriure i intercanviem bons desitjos.

És emocionant veure com passegeu mirant amunt o retratant-vos als arbres repartits per la ciutat. Realment, l’esforç i la feina de pensar com ha de brillar la ciutat per festes valen la pena quan percebem l’entusiasme que ens feu arribar. Gràcies. Gràcies a vosaltres, lleidatanes i lleidatans que viviu intensament l’esperit nadalenc. I gràcies a tot l’equip municipal que es posa al vostre servei imaginant, planificant, organitzant, muntant i mantenint una capital lluent que abraça, que acull i que anima a gaudir-la cada dia.Enguany hem fet un salt important i hem aconseguit engalanar 18 quilòmetres de carrers, un 40% més que l’any passat. Hem ampliat l’abast de l’enllumenat als barris i hem incorporat nous espais. A la vegada, hem recopilat més de 200 activitats perquè participeu i us encomaneu de l’esperit nadalenc. Una de les grans alegries és la recuperació del Pessebre Vivent dels Mangraners, hereu del que s’havia celebrat a partir del 1963 al barri, amb algunes interrupcions, i que era el segon més antic de Catalunya. Ara torna després de sis anys d’absència, amb tota la força i l’empenta. No hem oblidat els clàssics amb les nadales al carrer, els mercats, els pessebres, Els Pastorets o una nova edició de l’exposició de joguines del Baratillo, que podeu visitar al Pati de la Paeria, amb peces diferents de les que vam veure l’any passat, gràcies a la generositat de Manel Gigó. Per tal d’enriquir aquesta mostra i fer-la més entranyable, hi hem afegit els vestits que els Reixos de Lleida van lluir en les cavalcades entre els anys 1983 i 2005. L’ajuntament és aquests dies un formiguer de gent, de petits i grans que entren i surten i s’aturen, embadalits, a recordar, a reconèixer o a descobrir. I parlant de descobrir, us convido també a inscriure-us a les visites guiades al Palau de la Paeria que comencen demà i que s’allargaran fins al 3 de gener perquè pugueu recórrer cada racó. Els encants de Lleida no s’acaben mai. La nostra és una ciutat viva que creix i s’adapta, que s’ofereix i es destapa amb paciència, a poc a poc. I s’enyora. Aquest cap de setmana, m’ho han demostrat les Ambaixadores i els Ambaixadors de Lleida, persones que viuen fora i que tornen per Nadal. La recepció que els fem és un acte entranyable que serveix també per saber com ens veuen i si respiren l’evolució de la segona capital de Catalunya. Enguany, l’hem celebrada al Morera, on moltes i molts han entrat per primer cop. Ha estat emocionant novament percebre l’orgull de ser de Lleida. Per això, els he demanat que ens expliquin, que reforcin i difonguin les arrels per mirar endavant amb fermesa i optimisme. Per clàssic que sigui, el perfil de la Seu Vella a la llunyania, continua assenyalant el camí de casa. I la boira, per què no? La freda calidesa que ens abraça tants dies d’hivern és enguany la protagonista de la nostra campanya de Nadal. Tenim una identitat pròpia feta de molts trets essencials, autèntics i únics. Possiblement ella, la boira, n’és un. Per això, per reforçar l’autoestima i l’orgull de ser d’on som, vull acabar seguint el lema de la campanya i desitjant-vos, de cor, que passeu uns dies fantàstics amb les vostres famílies. Trobem-nos, regalem-nos, estimem-nos avui i cada dia. I fem-ho a casa, a Lleida. On la boira fa la màgia.