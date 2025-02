La ciutat, com casa nostra

Creado: Actualizado:

Estimar Lleida també és tenir-ne cura. És prestar atenció a les seves necessitats, rentar-li la cara i parlar-ne amb afecte. Perquè la ciutat té ànima. No és només un terreny farcit d’edificis i pisos i carrers i places. És vida col·lectiva, és gent que fa coses, és identitat i sentiment de pertinença. D’alguna manera, una gran llar.

Si no hem de voler per als altres el que no volem per a nosaltres, no hem de tractar l’espai públic com no tractem casa nostra. Sona a tòpic, però cada dia veiem que és necessari recordar-ho. Per això, aquesta setmana hem arrencat la primera d’una sèrie d’accions que tenen un vessant didàctic, sí, però també la voluntat de sancionar l’incivisme i l’incompliment de les normes. Al cap i a la fi, qui no respecta Lleida no respecta les lleidatanes i els lleidatans. La gran majoria de vosaltres haureu rebut una guia en forma de revista amb vocals que s’allarguen per captar l’atenció. Amb ella, pretenem ajudar-vos a resoldre dubtes i separar les escombraries correctament. Sabíeu que el 85 per cent dels residus es poden reciclar? Ara mateix, no arribem a separar ni el 40 per cent de la brossa que generem. Per tant, tenim feina per arribar a ser sostenibles. Haureu vist també que als contenidors hi ha nous indicatius amb el telèfon d’incidències que podeu utilitzar per pactar dia i hora de recollida de voluminosos, de forma totalment gratuïta, però també per a comunicar desajustaments que observeu. Ens cal la vostra implicació. No pot ser que quedin trastos pel carrer i tampoc podem permetre que les bosses d’escombraries estiguin fora dels contenidors. Entre totes i tots hem d’aconseguir que Lleida estigui més neta i més endreçada. Evidentment, nosaltres, l’administració, hi hem de posar les eines, però no podem fer-ho en solitari. El vostre civisme i la vostra complicitat contra l’incivisme és absolutament imprescindible. Sé que gran part de les lleidatanes i lleidatans ho esteu fent molt bé, però els qui no respecten les regles, per pocs que siguin, ens generen molèsties a totes i a tots. Per això, la Guàrdia Urbana sancionarà de manera immediata aquests comportaments que ens perjudiquen i aviat seran castigats amb multes més elevades, un cop enllestim la nova ordenança de Civisme i Convivència.Sí, és cert que tenim feina a fer per resoldre problemes que fa temps que arrosseguem. I en això estem. Confio que, abans del març, presentarem la licitació del nou contracte de neteja de la ciutat que implicarà més recursos. I aquesta setmana hem aprovat al ple una inversió de 33 milions per a la renovació i millora de l’enllumenat de la ciutat. És una actuació importantíssima sobre més de 14.000 punts de llum i, a més d’assegurar l’estalvi energètic, garanteix, sobretot, el benestar i la sensació de seguretat. Això vol dir tranquil·litat i qualitat de vida. El que volem per a totes i tots vosaltres. Aquest confort el reblarem amb la jardineria. A l’abril, arrenquem la nova etapa del servei, amb més mitjans i més personal, per respondre a les necessitats reals d’una capital que creix. Mentrestant, estem plantant arbres perquè no quedin escocells buits. Seran més de 600 nous exemplars que anireu veient pels carrers i places. Així comprovareu que estem treballant en la capital verda que volem i hem de ser. També amb projectes en marxa com els de renaturalització de l’avinguda del doctor Fleming i el carrer del Riu Ebre. Perquè si, com us deia al principi, la ciutat és casa, resulta agradable veure-la lluir. De fet, hi podeu contribuir. Animeu-vos i apunteu-vos a la Xarxa de Balcons Verds que estem presentant amb tallers pels diferents barris. L’objectiu és engrescar-vos a guarnir les façanes amb plantes i flors. Us hi ajudem amb assessorament i material per treure el màxim profit de cada espai. Lleida és bonica i si l’omplim de colors ens acabarà d’enamorar.