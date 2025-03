Catalunya avança amb Lleida

Creado: Actualizado:

Catalunya no s’entendria sense Lleida. Com tampoc a la inversa. És necessari que el país i la seva segona capital caminin en sintonia. Lleidatanes i lleidatans mereixem que se’ns tingui en compte i és responsabilitat de les institucions fer possible que així sigui. Per això, agraeixo que Lleida sigui la primera ciutat fora de la província de Barcelona que celebra una comissió bilateral amb la Generalitat per tal de tancar acords que ens han de permetre avançar plegades.

La col·laboració entre administracions és imprescindible i bàsica per a l’evolució col·lectiva, que ha de partir de la proximitat. L’agenda transformadora de la nostra capital emergent és important a nivell de país. Si ens entenem, com és el cas, hi guanyem totes i tots. Us explico per què.

Més habitatge i més accessible. Més inclusió i més espai per a les relacions humanes. Més oportunitats i més activitat econòmica i empresarial. Són, en resum, els beneficis que comportaran els pactes segellats a la Comissió Bilateral Paeria-Generalitat d’aquest divendres. No són declaracions d’intencions improvisades, és entesa i són projectes que hem treballat durant mesos. M’emociona especialment el compromís del Govern amb el model d’inclusió de Lleida, que es materialitza amb una aportació de 6 milions d’euros. Apostem per la integració, l’atenció individualitzada a les persones vulnerables o el foment de les relacions i l’activitat comunitària. I hem de fer-ho evitant la concentració dels serveis socials i l’estigmatització. Tota Lleida ha de ser una ciutat d’acollida, no em cansaré de dir-ho. Aquesta filosofia és la que abraça també la Generalitat. El mateix conseller de la presidència, Albert Dalmau, creu que el país hauria d’aprendre del model que plantegem. Li agraeixo la seva implicació en aquest i la resta de projectes que tenim en marxa.

Com el del nou recinte per a la Fira de Lleida que el govern de Catalunya fa seu, reconeixent el nostre paper de segona institució firal del país. La col·laboració de la Generalitat es materialitza amb la inversió d’1,2 milions d’euros per a la construcció del pavelló desmuntable que ha de ser l’últim de l’actual recinte firal i el primer del nou complex, que ens plantegem als terrenys de l’antiga hípica. Aquest nou espai s’erigirà com un pol de dinamització empresarial, amb una major capacitat d’atracció d’esdeveniments i d’expositors. I no vull deixar de banda el que implicarà l’acord per a la construcció de dos nous edificis del govern català. Un d’ells, al solar de Magisteri, serà clau en la transformació global del Centre Històric. L’altre, a la zona de Roger de Llúria, significarà un gran impuls per al nou districte de l’Estació.

L’habitatge accessible és una prioritat absoluta tant del govern de la Paeria com del de Catalunya. Coherents amb això, posem a disposició de la Generalitat tres solars per construir 132 pisos de lloguer assequible. Avancem amb determinació per garantir un dret bàsic com és l’accés a una llar de qualitat. Ho corroborem amb aquesta acció però també amb la col·laboració publicoprivada que està fent possible la construcció de 121 habitatges als Mangraners o impulsant la regeneració i revitalització de la Mariola i el Centre Històric. Aquesta setmana hem visitat els barris amb el secretari d’estat d’Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, que ha reiterat la total predisposició del Govern d’Espanya per analitzar els projectes i col·laborar en el seu desenvolupament.

El millor final per a una setmana amb tants avenços ha arribat de la mà de la cultura i el patrimoni. Amb les veus del Cor de Cantaires ressonant al saló de plens, hem rebut la donació de 26 caixes de documentació històrica de l’Orfeó Lleidatà per part de les famílies Virgili, Benseny i Lladonosa. Serà un honor custodiar aquest llegat. Com veieu i sabeu, l’activitat no s’atura mai a Lleida, la ciutat amb nom de dona, on volem que cada dia sigui 8 de març.