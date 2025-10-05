Parlem de persones
Paer en cap
Hi ha gestos i elements que formen part del dia a dia però constitueixen, per a moltes persones, obstacles insalvables. Un edifici sense ascensor, una palanca massa resistent per obrir el contenidor de la brossa, bancs que no disposen de reposabraços on recolzar-se per asseure’s i aixecar-se…fins i tot les llambordes dels carrers empedrats de fa segles són un impediment per al trenta per cent de la població.
Són 45.000 lleidatanes i lleidatans que requereixen un compromís que adoptem amb tota la fermesa: cal eliminar barreres. Avancem cap a una ciutat més inclusiva i, per tant, més humana. Lleida ha de ser accessible per a tothom.
Aquesta setmana hem donat el tret de sortida al procés de redacció del Pla Estratègic Municipal d’Accessibilitat, que recollirà les actuacions que han de garantir que tothom gaudeixi dels espais, tant públics com privats, de manera autònoma i en igualtat de condicions. En els últims anys s’han fet passes molt importants de bracet amb les entitats i les persones que s’han entregat amb tenacitat per millorar la ciutat. Gràcies també a totes aquelles que reivindiquen els seus drets, com ha de ser. Ara tenim l’oportunitat de seguir evolucionant. El document final del pla, amb les aportacions sorgides del procés participatiu, estarà enllestit en un any i no quedarà en paper mullat. Serà l’eina que ens ajudarà a prendre decisions i planificar les inversions per tal de garantir una accessibilitat universal a Lleida. Perquè quan parlem de comprometre’ns a fer obres i millores parlem, en el fons, de posar-nos a la pell de les persones, de totes les persones.
Ara bé, no ens esperarem a tenir el pla, que serà viu i obert per tal d’encabir noves propostes, per actuar. Ja tenim, de fet, projectes en marxa que contemplen accions urbanístiques que ens han d’ajudar a garantir una millor accessibilitat, pensant especialment en les persones grans i les persones amb diversitat funcional o dependència. Parlo del Pla Integral del Centre Històric i del Pla de Millora Urbana de la Mariola que, entre altres mesures, inclou dotar els habitatges de passarel·les d’accés i d’ascensors. Es tracta d’elements que, indiscutiblement, són imprescindibles per al dia a dia dels veïns i de les veïnes. Però n’hi ha més, com ara aquelles mesures que garanteixen la interacció equitativa amb l’entorn a través de diferents canals sensorials. En són exemples els programes de les festes majors publicats en llenguatge fàcil, els jocs inclusius habilitats a les ludoteques o els senyals visuals i acústics instal·lats en equipaments municipals per garantir que tothom sigui atès correctament. Hi ha actuacions que, per petites que semblin, canvien la vida de moltes persones, com les obres per ampliar i rebaixar voreres que s’estan fent a Pardinyes o les millores als centres cívics. També actuem per eliminar barreres i adequar els parcs infantils de la ciutat, seguint la línia de les actuacions realitzades a la Plaça del Rovelló, i d’espais naturals com els Aiguamolls de Rufea i el Parc de la Mitjana. I tinc una altra bona notícia: aquest mes portarem al ple l’aprovació de la modificació del reglament de viatgers per tal que les persones amb mobilitat reduïda pugin a l’autobús a través d’una plataforma desplegable sempre que ho sol·licitin.
Un espai públic accessible aporta, de manera inqüestionable, confort físic i mental. Salut, en definitiva. I, en aquest aspecte, també són determinants els arbres i les ombres que generen als parcs i als jardins de la ciutat. En aquest mandat ja hem plantat uns 2.000 arbres i ens marquem l’objectiu dels 4.000. Aquesta setmana hem gaudit amb la plantada popular on, grans i petits, veïnes i veïns, van col·laborar a omplir de verd el nou espai renaturalitzat de l’Avinguda del Doctor Fleming. Perquè així és com creix i com se supera una ciutat, amb implicació i amb valors. Lleida la fem entre totes i tots.