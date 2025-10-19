Lleida és plena de vida
Paer en cap
Quan miro el Centre Històric, no hi veig només carrers i places: hi veig vides. La del Josep del Blasi, veí del barri des de fa 87 anys, que se l’estima i vol que torni a brillar. La de la Irene que, amb 20 anys, valora la diversitat com una oportunitat i el català com a pont entre persones. La del Jordi, que demana habitatge i dignitat per al nucli antic i l’observa amb exigència i esperança.
La de la Meredith, que troba que el carrer Cavallers és el més bonic de Lleida i vol que millori perquè tothom se n’adoni. O la del Serge, que considera que els barris han de projectar totes les sensibilitats. El Pla Integral del Centre Històric que hem presentat aquesta setmana és el nostre compromís amb vosaltres, amb Lleida. És una declaració d’amor col·lectiva al cor de la ciutat.
La imatge que hem dissenyat per al Pla simbolitza la vida que volem per al Centre Històric, amb persones que mirin amb orgull el barri des dels balcons florits. Per aconseguir-ho, preveiem una inversió de 60 milions d’euros i un centenar d’actuacions en 7 anys, tot i que n’hi ha que ja han començat. La transformació serà profunda respectant l’essència. Us en poso exemples. El convent de Santa Teresa renaixerà com a centre creatiu i recuperarem els horts de les carmelites descalces amb un projecte singular que ens aportarà una gran zona verda. El Mercat del Pla acollirà una vintena de cooperatives i les termes de Remolins s’habilitaran per explicar-nos Ilerda. L’escola Cervantes serà, entre altres, la Casa de la Llengua Catalana, per compartir la riquesa del nostre parlar, eina de cohesió i de generació d’oportunitats.
Recuperar l’habitabilitat és clau. Per això, el pla preveu la construcció o rehabilitació de fins a 800 habitatges. Crearem zones verdes a la Porta de Sant Martí o la Panera i avançarem en la renaturalització i preservació del Turó de la Seu Vella. La plaça del Dipòsit esdevindrà el cor social del barri, en serà la plaça major. Tot plegat s’acompanyarà d’un desplegament inèdit d’acció comunitària centrada a escoltar les persones, assessorar-les i fer barri. Hi haurà un viver d’emprenedoria a Cavallers i una escola de formació en Hostaleria al carrer de la Panera, així com ajuts per obrir i modernitzar comerços. Aquest és un projecte comú, amb finançament municipal, suport d’altres administracions, participació de la iniciativa privada i, sobretot, amb la implicació de la gent que estima el barri.
Si per al Centre Històric hem treballat un Pla Integral, tenim una estratègia de transformació que ens portarà a invertir 20 milions d’euros a Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador, Mariola, Universitat, rambla de Ferran-Estació, Noguerola i Príncep de Viana-Clot. Beneficiarà prop de 49.000 persones que viuen en aquestes zones i, en definitiva, tota la ciutat. Com es materialitzarà? Per exemple, amb la renaturalització d’espais i la creació de boscos urbans, la compra i rehabilitació d’habitatges, l’habilitació de parcs inclusius o la regeneració de la Mariola. Obrirem l’espai cívic del Clot, per al qual estem en converses amb el Bisbat de Lleida, i de Balàfia, donant un nou ús a les antigues escoles del barri. També millorarem la mobilitat, avançarem en l’accés als serveis públics i les noves tecnologies i complirem en eficiència energètica. En aquestes transformacions, tant la del Centre Històric com la dels barris que l’envolten, la seguretat pública és prioritària: hi invertirem un milió d’euros.
Mai en la història de Lleida s’havien planificat inversions tan grans. Parlem de 80 milions d’euros que es veuran i es notaran. Estic orgullós d’encapçalar un govern sòlid amb un projecte il·lusionant i seriós que, a més, ha estat capaç d’aprovar unes ordenances, per tercer any consecutiu, dialogant, amb mà estesa i sense cridòria, que redueixen la pressió fiscal sobre les lleidatanes i els lleidatans. Abaixarem l’IBI un 2%, amb la qual cosa, ja acumularem una rebaixa del 4% en aquest mandat. El nostre objectiu serà sempre millorar vides, les vostres.