Al Centre Històric, oportunitats i vida
Paer en cap
Hi ha barris que expliquen la història de les ciutats. El Centre Històric de Lleida n’és un: ha patit, pateix i ara inicia una transformació per tornar a ser plenament viu. En aquest procés hi ha tres pilars essencials: talent, oportunitats i habitatge. El talent és la llavor que fa germinar activitat. Ho demostren projectes com el del Josep Maria i el Cèsar que han creat Map4Climb unint escalada i tecnologia i comptant amb la Casa de Fusta com a punt d’assessorament i espai per créixer.
Si el Barri Antic és motor d’emprenedoria i innovació, vol dir que s’hi creen oportunitats i noves dinàmiques que atrauen vida. Com la que genera el bar La Gorgona, al Museu de Lleida, un nou pol d’activitat que contribueix al renaixement del barri antic. I l’habitatge és el fonament de qualsevol comunitat. Exemples com el de la Trini, a qui li vam renovar fa uns mesos els vidres del pis per fer-lo més eficient i confortable, ens recorden que la dignitat del veïnat és el primer pas per transformar el cor de la nostra ciutat. Treballem, doncs, amb una idea central que ho vertebra tot: recuperar l’habitabilitat al Centre Històric.
Com les veïnes i els veïns del barri, no volem esperar més. Per això, hem decidit liderar una actuació decidida i expeditiva que us vull explicar de forma planera. Una de les dificultats que hi ha per construir al Centre Històric són les dimensions de les parcel·les, massa petites i amb diversitat de propietaris. L’opció més viable és ajuntar terrenys contigus per aconseguir finques que permetin aixecar-hi pisos dignes, accessibles i sostenibles. A partir d’aquí, les inscriurem al registre de solars de la Generalitat perquè s’hi promogui habitatge assequible. Per tant, treballarem en coordinació amb altres administracions i amb la iniciativa privada. Això és el que hem fet ja al carrer Cavallers, davant del Parador, i ara actuarem en quatre nous àmbits. L’operació més gran, a l’illa compresa entre els carrers de Múrcia, Veguer de Carcassona, Boters i Jaume I el Conqueridor, suposarà la creació d’una seixantena d’allotjaments per a la comunitat universitària, a tocar del Rectorat de la UdL. Amb aquesta oferta residencial, unint més d’una vintena de parcel·les, esperonem la vida social al barri i acostem la universitat als seus orígens però també alliberem la resta de la ciutat de la tensió habitacional que suposa l’allotjament d’estudiants. Ben a prop, entre els carrers de Múrcia i de Sant Carles, s’hi podran construir una trentena d’habitatges amb vistes principals a la plaça del Dipòsit, que tornarà a ser la plaça major del Centre Històric. A l’altra banda, al costat del Dipòsit del Pla de l’Aigua, hi facilitarem la construcció d’una vintena de pisos més. I encara propiciarem una altra operació per aixecar una trentena d’habitatges, unint 16 parcel·les molt petites davant de la Casa de Fusta i del Mercat del Pla, que reobrirà abans de finals d’any convertit en un espai per a empreses cooperatives. És el mateix sector on estem projectant un edifici de tres plantes pensat per a empreses emergents vinculades a la innovació i la tecnologia. Tot plegat, quedarà emmarcat en el Pla Integral del Centre Històric que, com sabeu, supera el centenar d’actuacions tant per habitatge, com per espais verds, dignificació de l’espai públic i del patrimoni i dinamització econòmica i social. Busquem generar un nou paisatge des del punt de vista de la qualitat urbana, augmentar el confort de les veïnes i els veïns, així com atreure nous residents i més serveis de quotidianitat.
Avui tanquem una setmana que vam encetar amb tristesa i indignació per l’assassinat d’una veïna de Lleida a mans d’un home. Encara estem consternades i consternats pel feminicidi i mantenim el ferm compromís de lluitar contra les violències, contra els silencis i contra la impunitat. A Lleida, diem prou. Ni una més.