La Lleida del demà
Paer en cap
En una ciutat com Lleida, que creix i afronta reptes cada vegada més complexos, les vostres necessitats exigeixen una acció pública rigorosa i valenta. Espereu solucions reals i millores visibles per garantir benestar i oportunitats. Des del govern municipal, estem materialitzant més de 120 actuacions que impacten directament en la vida quotidiana: serveis imprescindibles, gestió de l’espai públic, eines per reforçar la convivència i la seguretat, polítiques d’habitatge i mesures que consolidaran Lleida com una ciutat dinàmica i amb projecció.
Tot plegat respon a una mateixa idea: avançar escoltant les vostres demandes per transformar-les en realitats. La Lleida del demà comença avui.
Aquesta setmana ha quedat aprovat el pressupost més alt de la història. Sense aquests comptes, no podríem posar en marxa per Sant Jordi el nou contracte de neteja. Hi destinarem més recursos i serem més eficients perquè incrementarem els controls sobre la neteja però també sobre les obres o la jardineria. Com? Primer, revisant les actuacions a l’espai públic per guanyar agilitat i estudiar modificacions. Intensificarem les tasques que es duen a terme des de la regidoria que lidera la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, amb el nou comissionat per a l’Espai Públic. Serà un professional de la casa, Jordi Domingo, amb una experiència més que contrastada en la gestió dels serveis urbans. A més, desplegarem un cos d’inspecció amb capacitat sancionadora que actuarà davant els incompliments ja siguin de neteja, de control de les rases o de cablejats a la via pública. He dit molts cops que això va de ser corresponsables i que cal ser contundents amb l’incivisme.
La convivència i la seguretat són prioritàries. Les dades indiquen que s’han reduït els delictes i baixa la victimització, però no ens aturarem. La Guàrdia Urbana creixerà fins als 260 agents i implementarem la intel·ligència artificial per anticipar-nos. El canvi serà substancial perquè tindrem informació a l’instant. De tot aquest desplegament també en farem un seguiment acurat. La setmana entrant nomenaré les persones que formaran el Comitè Especial de Seguretat, que vetllarà pel bon funcionament de les mesures. També per garantir que tothom però especialment les dones us sentiu segures a l’espai públic. Vivim en una ciutat amb nom de dona que ha de tenir mirada femenina. Estem organitzant per a l’octubre el gran congrés estatal Dones que Mouen Ciutats. Propiciant una reflexió col·lectiva sobre la relació entre dones i espai públic, serem referents en matèria d’igualtat. A més, he donat instruccions per a què la Paeria es personi com a part implicada en els casos de feminicidi.
En aquesta Lleida de l’avui i del demà, tothom ha de poder accedir a un habitatge digne. Ja s’estan construint o estan en procés a la ciutat prop d’un miler d’habitatges i, ben aviat, se n’afegiran 200 més. Per facilitar més operacions, proposarem bonificar el 95% de l’IBI dels primers cinc anys a les empreses que, en cooperació amb la Paeria, construeixin habitatge assequible.
Els resultats es noten. Estem acompanyant projectes empresarials que suposaran inversions per valor de 172 milions d’euros i treballem per incrementar substancialment el sòl industrial. Ben aviat, iniciarem els tràmits per ampliar el polígon El Segre i arrencarem el concurs per desenvolupar el nou espai firal. I tot això, sense oblidar-nos del comerç local. Destinarem més de mig milió d’euros per facilitar la innovació i incentivar noves obertures.
Construir una ciutat és sembrar l’avui pensant en el demà per deixar una empremta col·lectiva. Com les que va deixar l’alcalde Vives, a qui hem homenatjat en el 140è aniversari del seu naixement. Ell, juntament amb Alfred Pereña, ens van demostrar que la mirada llarga és clau per transformar la quotidianitat. Van ser els qui van comprar els terrenys del Camp d’Esports. Una decisió valenta que, en el seu temps, també va fer créixer Lleida amb ambició i orgull.