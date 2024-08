El Pla de l’Ermita: un crit d’auxili oblidat per l’Ajuntament

Creado: Actualizado:

El Pla de l’Ermita, un motor turístic clau de la Vall de Boí, pateix un evident desinterès per part de l’actual equip de govern. Sota el mandat de l’alcaldessa Sònia Bruguera Capdevila (ERC), el nostre poble s’enfronta a una situació cada vegada més preocupant, marcada per la indiferència i la falta d’inversions en infraestructures i en serveis bàsics. Les pluges torrencials d’aquest estiu van posar de manifest la precarietat dels nostres sistemes de drenatge. Carrers inundats, risc per a la salut pública i molèsties per als veïns són només algunes de les conseqüències d’aquesta situació d’abandó.

La manca de manteniment dels desaigües i la deficient fixació de les reixes dels embornals evidencien una gestió municipal de desatenció. A la manca d’inversions en infraestructures s’hi suma una preocupant falta de seguretat. Les contínues apagades a l’enllumenat públic posen en perill la seguretat dels veïns i visitants. Aquest problema, recurrent i sense solució, denota una manca de prioritats per part de l’Ajuntament. La neteja i la conservació dels espais públics també deixen molt a desitjar. Papereres desbordants, males herbes que proliferen i un deteriorament general dels equipaments urbans són una mostra més de la desatenció que pateix el nostre poble.

És evident que el Pla de l’Ermita ha estat relegat a un segon pla en les prioritats de l’Ajuntament. Mentre altres nuclis de la vall reben atenció i inversions, el nostre poble es deteriora dia a dia. Aquesta situació és inacceptable i exigeix una reacció immediata per part de les autoritats municipals. Les veïnes i els veïns del Pla de l’Ermita demanen a l’alcaldessa, Sònia Bruguera Capdevila (ERC), que es faci càrrec de la situació i que implementi les mesures necessàries per garantir la dignitat i el benestar dels veïns del Pla de l’Ermita. No podem permetre que el nostre poble continuï sent víctima d’aquesta negligència.