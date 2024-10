Prou carregar el centre històric

Creado: Actualizado:

Soc veí del Centre Històric, i visc just davant de l’antic convent de Santa Clara. Ja fa uns anys, quan vaig venir a viure al casc antic, amb la promesa que arreglarien el problema de la delinqüència, de les drogoaddiccions, de la degradació dels habitatges, de la neteja, de la manca d’equipaments i de la segregació escolar. Segurament vaig ser un ingenu, perquè res de tot això s’ha arreglat. I van passant els anys, i veus com tota l’atenció social es concentra el barri i que l’actual govern, lluny de començar a treballar-hi, continuen posant més llenya al foc. Ara, amb perspectiva, veig que em van enganyar però que a sobre es pensen que ara em continuaran enganyant. Per això, ara no penso callar. Ara que s’havia plantejat fer un alberg a Pardinyes, els socialistes han decidit que a l’antiga escola Cervantes del carrer Cavallers (sí, sí, l’escola Cervantes, com ho sentiu!) volen posar allà l’alberg per a persones sense llar a l’hivern. Quan podrem, els veïns del Centre Històric, estar gestionant problemàtiques socials com sempre? I els altres barris, què? Ja n’hi ha prou de tanta broma. Cal que la solidaritat s’estengui per la ciutat, però els veïns del casc antic no pensem pagar més justos per pecadors.