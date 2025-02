Abús de poder a la línia de bus

Creado: Actualizado:

Vull denunciar un fet que va succeir aquest dimarts amb la meva filla i la meva mare a l’estació d’autobusos de Lleida. Ahir a les 6 de la tarda, la meva filla i la meva mare van anar a l’estació per agafar l’autobús que anava cap a Torregrossa a les 18.15 aproximadament. A cau· sa d’un incident d’uns dies enrere, el conductor de l’autobús va decidir que no deixaria pujar a la meva filla de 14 anys, però sí a la meva mare. Evidentment, ella va dir que la nena no es podia quedar a Lleida i hi va haver una discussió. Finalment van haver de venir els Mossos d’Esquadra i els van dir que ell, com a conductor, tenia el dret de deixar pujar a qui ell creia convenient.

Aquest no és un fet aïllat, ja que moltes vegades, des de fa dos anys, es troben que els tanca les portes a la cara, no els deixa pujar tot i no ser l’hora de marxar i els busca problemes amb insults verbals. També aprofito per denunciar un abús de cara al col· lectiu africà que es tro· ben en la mateixa situació: els tracta malament, si estan fent cua per pujar a l’autobús i ell considera que ha de marxar els tan· ca la porta i no els carrega, els insulta…

Personalment, m’encarregaré que aquestes persones que són menyspreades per ell denunciïn els fets i a veure si d’aquesta forma po· dem fer que tinguem un servei d’Alsa amb una mica de cara i ulls. Ara, no sabem si la meva família podrem utilitzar el servei d’autobusos perquè si a ell no li dona la gana de deixar-nos pujar, ens quedarem a terra.