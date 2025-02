Agraïment a un professional de l'Hospital Arnau de Vilanova

Publicado por TERESITA ROIG

Verificado por Creado: Actualizado:

El meu més sincer agraïment a Josep Miró, treballador de recepció de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

En les meves recents visites a l’hospital, he tingut l’oportunitat de comprovar de primera mà la seva excepcional qualitat humana i professional. En un entorn sovint estressant i confús com és un hospital, el senyor Miró destaca per la seva amabilitat, paciència i predisposició a ajudar. Sempre amb un somriure i una paraula amable, és capaç d’orientar i tranquil ·litzar els pacients i familiars que, sovint desorientats, busquen el seu camí dins l’hospital.

La seva dedicació i vocació de servei són un exemple per a tots, i crec fermament que la seva tasca contribueix de manera significativa a fer més agradable l’estada dels usuaris a l’hospital.

Per tot això, vull expressar el meu més sincer agraïment al senyor Miró, i fer-li arribar el meu reconeixement. Persones com ell són les que fan que el nostre sistema sanitari sigui un lloc més humà i proper.