Residència a les Borges Blanques

En el mes de febrer de l’any 2017 vaig comprar al BBVA l’Hotel Resort Salat, amb l’única idea de fer una residència de gent gran; he estat durant més de set anys amb burocràcia de tots els nivells, per poder canviar l’ús d’Hotel a Residència, les penúries passades, crec que se les pot imaginar, ara en l’actualitat tenim tots els permisos necessaris per poder posar en marxa la residència, i a causa de la zona en què ens trobem, les Garrigues, els arbres que la identifiquen, ja en diem “residència l’Oliver”, situat a l’antic Hotel del Salat, un edifici de 4.500 m amb 5 plantes i 65 habitacions dobles amb bany, amb capacitat per a 100 residents, més 25 places de centre de dia, i el diari SEGRE durant aquests anys, de la mà de la sra. Maria Molina, n’han fet ressò.

El motiu principal d’aquestes lletres es manifesta a la sra. Teresa Pelegrí i els cinc avis que l’acompanyen (segons el diari) en contestació a l’escrit del passat dia 13 al diari SEGRE en el qual manifesten la necessitat d’una residència d’avis a les Borges Blanques.

M’estranya l’actitud de la sra. Teresa Pelegrí de la falta d’una residència a la nostra ciutat, quan la manifestada sra. va ser la primera persona de les Borges en saber de la compra de l’hotel per a aquest fi, per la qual cosa m’ha sorprès l’escrit de denúncia al diari SEGRE d’aquests “Srs. promotors” quan he tingut dos converses personals i una trucada telefònica amb la mencionada sra. Teresa Pelegrí, per tal fi, per tal motiu, ignoro el que es pretén; quan el més fàcil i noble per part d’aquests senyors promotors seria obrir-se clarament amb els propietaris de l’hotel, per poder acabar la residència i posar en marxa aquest projecte tan necessari i cada dia més per les necessitats de ciutadans i familiars de tota mena de les Borges Blanques i comarca.

Dono gràcies al diari SEGRE que ha destapat i m’ha brindat l’oportunitat de comunicar-me a través d’aquest escrit als ciutadans de les Borges per intentar solucionar aquest enrenou que es pretén fer, d’una residència a les Borges. A causa de l’estructura i localització en què es troba la futura Hotel- Residència amb molt terreny que l’envolta, al costat del Parc Temàtic de l’Oli i de fàcil accés, tindrem una de les instal·lacions diferents a les clàssiques residències.