Abús amb la taxa de la brossa a Lleida

Com a veïna de la Bordeta vull expressar la meva indignació per l’increment desmesurat de les taxes de la brossa que ha imposat l’Ajuntament de Lleida. Enguany aquesta taxa puja sense que es vegi una millora real en el servei. Els contenidors continuen desbordats, la recollida és insuficient i molts carrers estan bruts. I jo que reciclo, a més em penalitzen triplicant-me la taxa? No hi ha dret. És inacceptable que els ciutadans hàgim de pagar més per un servei que no millora. A què es destinen aquests diners? Per què sempre som els mateixos els que hem d’assumir aquestes pujades? El que hauria de fer l’alcalde Larrosa hauria de ser gestionar millor els recursos i millorar la neteja en lloc de carregar encara més les butxaques dels veïns. Prou abusos! Lleida mereix un servei de recollida eficient i unes taxes justes i sobretot un alcalde que treballi.