No sempre en té la culpa la Paeria

Creado: Actualizado:

D’un temps ençà, les queixes i la preocupació de la ciutadania per la brutícia que s’acumula als carrers de la nostra ciutat s’ha convertit en una constant a tots els estudis d’opinió que es publiquen, en relació amb la ciutat de Lleida. I a la vegada, és també recorrent el fet de culpar la Paeria i els seus serveis de neteja de no actuar amb la diligència necessària per a mantenir- los nets i endreçats.

Considero, sense cap mena de dubte, que els principals culpables de fer-nos patir uns carrers que molt sovint semblen abocadors incontrolats som la mateixa ciutadania de Lleida. No sempre són culpables les administracions públiques.

Per molt eficients que puguin ser els serveis de neteja d’una ciutat, mai podran ser suficients perquè aquesta estigui neta, si no hi posem de la nostra part. Encara que s’escombrin els carrers, es buidin les papereres i contenidors i es reguin les voreres, no serveix de res si a continuació, diàriament i sense fi, tot un seguici d’individus incívics es dedica a llançar a la vorera burilles, papers, llaunes, escombraries, cartons, mobles vells o qualsevol altre objecte que un es pugui imaginar. I sense oblidar els omnipresents excrements de les mascotes.

Si volem tenir una ciutat neta i endreçada, cal la col·laboració i predisposició de tota la ciutadania. No n’hi ha prou amb els serveis municipals de neteja. Tothom s’ha d’implicar fent una cosa que és molt fàcil, però que per a molta gent sembla de difícil execució i compliment: No llençar res al carrer, i utilitzar les papereres i contenidors que es troben per tota la ciutat.