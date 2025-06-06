Creado: Actualizado:

5.45 de la mañana. Paseo matutino con mi perro en Alcarràs. Dejo que orine en la esquina de un parque, en la tierra, al lado de un árbol. Una mujer en coche que no conozco de nada me increpa por eso. Contesto que precisamente le dejo mear ahí para evitar que lo haga en un portal o pared. La señora tiene ganas de bronca y mi paciencia no es infinita, así que la conversación sube de tono y acabo enviándola a paseo de forma poco simpática.

6.30, carrer Germanetes de Lleida. En la puerta del parking hay un hombre durmiendo, como viene siendo habitual los últimos días. Da miedo porque puede entrar detrás de mí y no sé si puede ser peligroso. Un día eran dos, mañana quizás tres. Hoy no quería levantarse para dejarme pasar, parece ser que le molesto madrugando tanto. Al final accede a regañadientes y puedo entrar. Solo he perdido tiempo y el poco ánimo que tenía para trabajar. Me iría a casa, pero hay que pagar facturas e impuestos, cada vez más desorbitados.

A cambio de todo ese dinero que se llevan las diferentes administraciones, tenemos cada vez peores servicios, delincuencia, incivismo e inseguridad. Tenemos una ingente cantidad de políticos corruptos, con sus putrefactos chiringuitos, que son ineficaces pero les sirve para enchufar a amiguetes y afiliados de un lado u otro. Tenemos un ministerio de Hacienda que, como no tiene suficiente con lo que recauda, está haciendo inspecciones a destajo. Cómo no, a por los de siempre, pequeño empresario y autónomo, cuanto más pequeño mejor, más desprotegido está. A ver si puede pillarnos alguna irregularidad y ponernos una multa. Vivimos en una sociedad enferma, todo el mundo vende paz y amor en las pantallas y redes sociales, pero a mi alrededor solo veo hipocresía, egoísmo, mala educación, gente con la piel excesivamente fina para unas cosas y nula empatía para otras. Podredumbre.