Sobre Torre Salses

Sr. Alcalde.

Vostè m’ha espatllat la migdiada de Sant Joan, amb les declaracions a TV3 sobre Torres Salses. Sí, vostè és l’alcalde de Lleida i pot triar el que cregui prioritari per a la ciutat, però no pot equivocar- se. M’ha sorprès la rotunditat amb què diu que es començarà abans de fi d’any. Ha oblidat l’actuació judicial iniciada per un petit grup de lleidatans? No cal esperar a veure com acabarà per respecte al Sr. Jutge? I si vostè perd? Vostè defensa el seu projecte amb arguments molt dèbils. Diu: el 70% de la ciutat vol el centre Comercial..., segons una enquesta més, deduïm doncs que a Lleida ens falta l’essencial per viure i que la solució és Torres Salses. Ha vist vostè l’exercit de repartidors amb grans cistells que, inclús festius, ens porten tot el que ara no trobem a la vora de casa?, si l’Ajuntament retalla aparcaments, fem-ho amb cistells!!! Avui a casa ja no truca el carter, sinó el repartidor de paqueteria... i si convé tres vegades. La regidoria de comerç l’ha informat que les franquícies també tenen departament de recollida dels seus paquets? Aportarà el dit Centre res de nou que no sigui oci i més contaminació? Vostè diu que el comerç tradicional del carrer Major es posi les piles..., però en queda, de comerç tradicional, al carrer Major? Els seus assessors d’imatge es deuen “estirar els cabells” al reduir el comerç de Lleida al carrer Major. És clar que la seva intenció era parlar de l’Eix Comercial, però i la resta del Comerç, no sols de la Ciutat, sinó també dels pobles, aquests “lapsus” fa pensar que vostè no hi pensa, amb tot el Comerç.