Agraïment a l'hospital Santa Maria de Lleida
Família de Ramon Capdevila
Volem mostrar el nostre més sincer agraïment a tot el personal de la planta 1 de l’Hospital Santa Maria de Lleida. No volem deixar- nos ningú, zeladors, infermeres, auxiliars, fisioterapeuta, logopeda i tot l’equip mèdic. Encara que el Ramon ens va deixar el 7 d’agost del 2025, durant aquests 15 dies que hem estat ingressats sempre ens hem sentit acompanyats. La professionalitat amb la qual l’heu tractat, paciència, empatia, afecte, aquesta vocació vers la vostra professió, no estan pagades amb prou diners. Sempre us estarem agraïts.