Curses i accidents
Em dirigeixo a l’Ajuntament de Lleida, per expressar la meva preocupació davant l’accident de trànsit ocorregut la matinada del passat 18 d’agost a l’avinguda del Pla d’Urgell. En aquest cas, després de topar amb un vehicle estacionat, el cotxe implicat no va poder aturar-se fins passats gairebé 100 metres, circulant completament fora de control. Lamentablement, no és un fet aïllat: la circulació temerària és recurrent amb un accident molt greu fa pocs anys. Cal tenir en compte que a l’inici de l’avinguda hi ha un institut, amb un trànsit constant d’alumnes i famílies. Tot i l’existència d’un petit ressalt, aquest és del tot ineficaç, ja que els vehicles que excedeixen la velocitat hi passen sense dificultat. És evident que calen mesures més efectives per garantir la seguretat.
A més, aquesta avinguda connecta amb la Gran Via dels Magraners, on sovint es produeixen curses nocturnes que comencen i acaben en aquests punts. Això no només suposa un greu perill, sinó també molèsties sonores que afecten greument el descans del veïnat. Considero imprescindible que l’Ajuntament reforci els controls de soroll dels vehicles, inclosos els cotxes, juntament amb el control de velocitat, com a mesura fonamental per protegir la seguretat i la convivència.
Entenc que el problema de fons és l’incivisme, i aquest no és exclusiu de la ciutadania ni de la classe política, sinó una responsabilitat compartida. Ara bé, avui dia disposem de tecnologia suficient per combatre amb eficàcia aquestes conductes i, per això, és raonable esperar una resposta més decidida per part de les institucions.
La finalitat d’aquest escrit és fer visible una problemàtica que preocupa i afecta veïns i vianants, amb l’esperança que s’adoptin mesures valentes que ajudin a prevenir nous accidents i a millorar la convivència. Els mateixos veïns som els que hem de trucar a la guàrdia urbana i ambulàncies per accidents que es poden evitar.