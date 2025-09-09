Sospita d’inspecció fraudulenta de gas?
Amb data 4/8/2025 estic citada al meu domicili per la revisió periòdica de gas. Per motius personals no puc ser-hi, ni jo, ni cap altra persona. El mateix dia rebo un mail que em facilita un link i... sorpresa!!! Em comunica que la inspecció de la meva instal·lació de gas ha resultat satisfactòria i que em puc descarregar el certificat que ho justifica. Hi consten les dades de l’inspector amb una signatura, i les meves dades amb una altra signatura que per descomptat no és la meva, ni de cap persona autoritzada, atès que aquesta inspecció no s’ha fet. Intento contactar amb qui pertoca. Moltes webs, molts links i telèfons, però s’acaba amb un disc “quadriculat”, que no admet cap cosa que surti d’allò previst. Després de temps i trucades puc accedir a l’operadora, aquesta ho comunica a l’empresa, m’arriba per mail un “acuse de recibo” amb un número del qual en diuen sol·licitud (jo estic fent una queixa) i em responen per mail que la inspecció és correcta. Nova queixa, ara l’acuse de recibo és d’una “solicitud de servicio” amb un altre número. Una realitat més d’aquest món actual, en què has de dedicar més temps pel mateix i que mai acabes de resoldre... Entenc que es tracta d’un assumpte de seguretat personal, familiar i comunitària, i que la normativa de la Generalitat així ho contempla.