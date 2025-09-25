Creado: Actualizado:

Nuestra familia quiere expresar públicamente el más sincero agradecimiento a la Residencia L'Anunciata de Juneda por la atención y el cuidado recibidos durante la estancia de nuestra madre. En un momento vital tan delicado, hemos podido comprobar que en una residencia de personas mayores no se trata únicamente de garantizar una atención médica y física adecuada, sino que hay un conjunto de valores y acciones que marcan la diferencia: el acompañamiento emocional, la escucha activa, el respeto, la paciencia y la calidez humana. Nuestra madre ha sido tratada con dignidad y afecto, y eso nos ha dado una gran tranquilidad y confianza.

También queremos destacar el papel fundamental que el centro tiene con las familias. Desde el primer día hemos recibido información clara, constante y honesta sobre su estado de salud, tanto en los momentos de mejora como en los más complicados. Este vínculo comunicativo nos ha permitido sentirnos siempre cerca de ella y bien acompañados en todo el proceso.

Es de justicia reconocer la tarea de un equipo que va más allá de las obligaciones profesionales: organizan actividades que estimulan la mente y el cuerpo de los residentes, fomentan la convivencia y el buen humor, y saben crear un ambiente familiar que humaniza un espacio que, de entrada, podría parecer sólo asistencial.

En tiempo en que a menudo se habla de carencias en el sistema de atención a las personas mayores, nosotros queremos poner en valor y agradecer el ejemplo positivo que supone la Residencia La Anunciación. Tanto por el cuidado de los residentes como por el apoyo y la proximidad hacia las familias, nos oímos afortunados haber contado con ellos en esta etapa de la vida de nuestra madre. Muchas gracias a todo el equipo por su dedicación, profesionalidad y sensibilidad humana.