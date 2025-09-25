Esto del fútbol...

Creado: Actualizado:

Durante el pasado verano algunos se volvieron a mostrar tozudamente empeñados a ligar/relacionar en Lleida (más de 2 décadas fuera de LFP, 1.ª o 2.ª División) con lo que ahora quieren denominar fútbol “de élite”... La verdad es que hacer eso hoy día lo considero un error simplemente mirando con atención el contexto actual.

Entre todos los abonados/simpatizantes/socios de los clubs que comparten el Camp d'Esports no llenaríamos Tribuna (4.058 asientos) y deportivamente tampoco hemos empezado muy bien ninguno de los 3. Unos se empiezan a poner nerviosos porque van viendo que el Camp d'Esports no les juega del todo a favor a la 4.ª categoría del fútbol nacional y otros se limitan a verlas venir porque deportivamente no hay expectativas más allá de permanencia en 5.ª.

El AEM son las únicas que tienen Primera división a tocar y llevan 2 play-offs seguidos. Pienso que para poder hablar de fútbol de élite para las Tierras de Ponent, hoy día y desde su capital, se está haciendo todo mal. Los que quieren no pueden y los que pueden no saben bastante. Quedan años de camino por el desierto... Eso del fútbol en Lleida es realmente inquietando porque nadie habla lo bastante claro a una afición despreciada por todos los que van pasando y ya está fuerza agotada porque hace demasiados años que todo se mueve alejado de la grada y el césped.

En resumen, poca pelota, demasiados números y unos egos que parecen chocar y nos privan a todo el resto de poder disfrutar del fútbol tal como lo disfrutan en otros lugares similares. La afición para el fútbol de proximidad, simples testimonios de una guerra estéril, y si encima la pelotita no quiere entrar...