Soy vecina de la calle Sans i Ribes y estudiante de Biomedicina, y quiero expresar públicamente mi agradecimiento a la Guardia Urbana de Lleida por su labor ejemplar durante los recientes disturbios provocados por los okupas en nuestra calle.

En momentos de angustia y tensión, los agentes siempre acudieron cuando los vecinos los necesitábamos, actuando con profesionalidad, respeto y humanidad. Quiero destacar especialmente a Oriol, un agente que me tranquilizó personalmente en un momento de ansiedad, hablándome de tú a tú y ayudándome a recuperar la calma. Su empatía y cercanía me marcaron profundamente.

También deseo reconocer la actuación de las patrullas, y en especial la del último día, cuya intervención permitió resolver finalmente la situación. Me impresionaron sus principios morales, su serenidad y su firmeza. Como joven y futura profesional de la salud, aspiro a tener los mismos valores que ellos: valentía, humanidad y compromiso con la comunidad. Ojalá más personas vean a la Guardia Urbana como lo que realmente es: una fuerza que protege, ayuda y da esperanza. Gracias por estar ahí.