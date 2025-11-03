La majoria dels xinesos a Catalunya provenim de la mateixa ciutat
Si passeges per la zona de l’Arc de Triomf, a Barcelona, o simplement entres en qualsevol negoci regentat per persones xineses, és molt probable que el que escoltis no sigui xinès mandarí, sinó el dialecte de Qingtian, una petita ciutat de la província de Zhejiang. Qingtian té poc més de 500.000 habitants, però una part important de la població viu avui a Europa.
A Catalunya, les persones procedents de Qingtian constitueixen més del 80% de tota la comunitat xinesa. Si hi viatges, descobriràs que gairebé tots tenen almenys un familiar a Europa, i que fins i tot hi ha cartells en castellà, parcs i edificis inspirats en l’estil europeu. No és casualitat que se la conegui com a “la petita Europa” o la “ciutat dels xinesos d’ultramar”.