Ocupació i delinqüència al carrer Sans i Ribes de Lleida
Fa poc hem viscut una situació que, per desgràcia, cada cop és més habitual: ens van ocupar un pis de lloguer al carrer Sans i Ribes de Lleida. No per part de famílies vulnerables, sinó per delinqüents que venien droga i generaven violència i problemes greus de convivència amb el veïnat. El cas va sortir a diversos mitjans de comunicació. Vam intentar fer les coses bé. Vam denunciar, vam esperar, vam confiar en la justícia.
Però la realitat és aquesta: mentre nosaltres complíem la llei, ells destrossaven el pis. Armaris trencats, finestres rebentades, bany inutilitzable, cuina destruïda, parquet destrossat… una ruïna. I tot això, amb les mans lligades. Perquè la llei, en lloc de protegir els propietaris honestos, protegeix els que ocupen il·legalment i degraden el nostre barri.
Una llei tan garantista que deixa desemparats els qui actuen de forma legal. Una llei absurda que converteix les víctimes en culpables per llogar un pis.
Però aquesta carta no és només per denunciar. És, sobretot, per agrair. Agrair la feina impecable, valenta i eficaç de la Guàrdia Urbana de Lleida, que el diumenge 26 d’octubre va aconseguir que els ocupes marxessin i ens va permetre recuperar el nostre pis. Sense ells, avui encara estaríem atrapats en una odissea legal eterna. Per això volem fer públic el nostre reconeixement més sincer a la seva professionalitat.
Malgrat tenir una llei en contra, van fer mans i mànigues per defensar la convivència, la seguretat i els drets dels veïns. Els polítics tenen molta feina a fer per canviar aquesta llei injusta. Però, mentrestant, els ciutadans hem de saber reconèixer qui està al nostre costat. I en aquest cas ho tenim clar: gràcies, mil gràcies a la Guàrdia Urbana de Lleida.