Al Sr. Alcalde: Teatre Principal, plaza Paeria

Vista de la entrada del Teatro Principal, situado en la plaza Paeria y en pleno Eje Comercial. - AYUNTAMIENTO DE LÉRIDA

Sabedor por la prensa que el Ayuntamiento tiene avanzadas gestiones con la propiedad del Teatre Principal para reabrirlo y hacer pisos en el resto del Edificio. Nuestra Comunidad dice SÍ a recuperar el Principal.

Nuestra casa, Paeria 8, toca pared por pared. Es la única habitada y de propiedad horizontal de los Perchas; revitalizar la zona solamente con el Principal no hay lo bastante. Como Alcalde y vecino con dos edificios (Ayuntamiento y Pal·las) tiene doble interés y obligación. Dése prisa, Sr. Alcalde. Estos días hemos oído por radios que el Alcalde Maragall dijo “si se despuebla el centro, muere la ciudad”. Faltan pisos, tenemos algunos de tapiados. Es actualidad. Como lo es la convivencia, preocupación actualísima de muchos alcaldes.

Por cierto, nosotros también tenemos okupas. Nada legal está sirviendo, tenemos una comunidad preocupada, los inquilinos se marchan, los propietarios piensan vender, ya tenemos dos pisos en manos de fondo foráneas. Ayúdenos.

En primavera del 2023 se envió una instancia. Comercios y nosotros pedíamos una actuación en la zona entre las dos plazas (Paeria y Sant Joan): limitación de cafeterías, ordenación de terrazas, iluminación de los Perchas, fachadas... Rehabilitar las casas tapiadas.

Nuestro problema es también del Núcleo Histórico, vemos cómo el Ayuntamiento hace obras urbanísticas. No somos nosotros quien tenemos que decir si son las más necesarias, pero sí que diremos que la casi totalidad alejan los residentes del centro de Lleida. Repetimos lo que dijo el Alcalde Maragall: “Si se pierde el centro, se pierde la ciudad”. Quizás ahora nos toca en el centro, con actuaciones integrales y no puntuales. Pero nuestro SÍ a recuperar el Principal.