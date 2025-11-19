Claudi Alsina, maestro de maestros

Creado: Actualizado:

Nos ha dejado el Claudi Alsina, catedrático de matemáticas, miembro fundador de la UOC, coordinador de las PAU, director general de Universidades, miembro del Consell Interuniversitari de Catalunya y Creu de Sant Jordi.

Pero aquellos que lo hemos seguido, lo hemos conocido y lo hemos tratado si recordamos sobre todo a Claudi es por ser uno de los mayores referentes de la divulgación y la educación matemática. Siempre conseguía, con su sentido del humor, que nos apareciera la geometría allí donde no la veíamos.

Con una cincuentena de libros publicados y centenares de artículos divulgativos su legado es una imprescindible fuente de inspiración para maestros y profesores y es un ejemplo a seguir a la hora de hacer llegar las matemáticas a todo el mundo.

En Lleida, el grupo Lleimat, lo invitó a presentar el libro "A tres profesores de matemáticas. Cómo hacer amar y aprender bien las matemáticas", un libro escrito conjuntamente con otros dos referentes de la enseñanza, Anton Aubanell y Carme Burgués (esposa de Claudi). En el libro se proponen recursos manipulativos y propuestas didácticas mezcladas con anécdotas personales con el objetivo de hacer más próximo el aprendizaje de las matemáticas.

Este pasado mes de julio volvieron a invitar a Claudi en Lleida en el marco del Congreso Catalán de Educación Matemática. Ya con la merecidísima Creu de Sant Jordi en el bolsillo, Claudi entregó la primera entrega del premio Alsina-Aubanell-Burgués, cuya finalidad es reconocer trabajos educativos innovadores en el ámbito de las matemáticas y fue objeto de un muy sentido homenaje por su trayectoria. Durante el Congreso compartieron ratos hablando de los próximos libros y de geometría, entre otras cosas de la de los caracoles y de la Seu Vella.

El colectivo de maestros y docentes de matemáticas sólo podemos decir: muchas gracias por todo, Claudi. Su teorema es: “Las matemáticas rigurosas se hacen con la cabeza y se enseñan con el corazón”.