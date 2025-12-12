Creado: Actualizado:

He leído la noticia que Dinamarca elimina prácticamente el correo tradicional a partir del próximo 31 de diciembre. Desgraciadamente, creo que eso sólo será el principio de una gran mancha que se irá extendiendo en una sociedad en que la comunicación actual es a base de WhatsApp y correo electrónico y las cartas y postales ya no tienen cabida.

Recuerdo con pesar a los carteros rurales que tenían que hacer diariamente muchos kilómetros a pie, a veces en lluvia o nieve, para ir a llevar la correspondencia a pueblecitos y masías. No sólo llevaban cartas y diarios, sino también noticias, y hacían pequeños encargos.

Todo eso ya se acabó, la sociedad cambia y la tecnología es implacable. Han quedado atrás oficios como zapatero, albardero, tonelero, tejedor, alpargatero y tantos otros. Quizás pronto le tocará al cartero. Será una verdadera lástima.