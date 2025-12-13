Un paso adelante para los Mangraners: "Confío que el sentido común prevalezca"

Protesta vecinal contra el crematorio al lado del solar de la calle Almeria donde se preveía levantar. - JORDI ECHEVARRIA

Creado: Actualizado:

Esta semana el Ayuntamiento de Lleida ha anunciado un acuerdo con la empresa funeraria La Lleidatana para construir el nuevo crematorio de la ciudad al lado del cementerio .

Como vecina de los Mangraners, quiero expresar mi satisfacción por esta decisión, después de casi un año y medio reivindicando que este equipamiento no se ubicara junto al barrio. El acuerdo también prevé que el espacio donde inicialmente se había proyectado el crematorio se convierta en una zona verde, un cambio que valoro muy positivamente.

Este acuerdo es el resultado de un proceso de negociación largo, complejo y que estoy convencida de que el alcalde y su equipo de gobierno han gestionado con constancia y voluntad de diálogo para encontrar una solución beneficiosa para el barrio y para la ciudad.

Ahora bien, este acuerdo todavía tiene que ser ratificado por el resto de partidos. Sería deseable que todos los partidos que en su momento salieron a la calle para mostrar su rechazo mantuvieran la coherencia y contribuyeran a dar posible este paso adelante para el barrio y para la ciudad. Como ciudadana, confío en que el sentido común y el compromiso con el bien público prevalezcan por encima de cualquier interés partidista, y que este proyecto, finalmente, pueda salir adelante con el consenso que merece.