El comerç local està en perill d’extinció
Els eixos comercials de Lleida han anat perdent vitalitat en els darrers anys. Els tancaments constants, els lloguers elevats i la competència del comerç en línia fan que molts negocis no puguin aguantar. Cada botiga que tanca no és només un negoci que desapareix: és un tros de vida al carrer que es perd, una comunitat que es debilita, un barri que es buida i un teixit social que se’n ressent.
Però el comerç local és molt més que botigues: és seguretat als carrers, és trobada i convivència, és la identitat pròpia de la ciutat. Cada negoci té darrere una persona amb projecte, esforç i passió. I cada client és part d’una xarxa que dona vida al teixit urbà i genera riquesa que es queda a la ciutat. A més, la crisi del comerç local té efectes que van més enllà de l’economia: afecta la cohesió social, redueix l’oferta cultural i limita la diversitat dels barris. Els espais comercials buits generen desconfiança i inseguretat, mentre que la concentració de franquícies homogeneïtza la ciutat i elimina l’atractiu que fa que veïns i visitants la triïn com a destí.
Potser ha arribat l’hora de repensar els carrers comercials. Cal reduir la burocràcia que ofega els petits negocis, incentivar la renovació de locals buits i apostar per un model que posi les persones –no les franquícies– al centre. Només així podrem assegurar que Lleida no perdi la seva essència i que els carrers continuïn sent espais plens de vida i oportunitats.