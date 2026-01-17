Respuesta a la carta ‘Mala praxis en los autobuses urbanos’

Creado: Actualizado:

A raíz de la carta publicada recientemente en este diario el día 10 de enero de este año, desde Moventis Autobusos de Lleida queremos dirigirnos al señor Josep M. Currià y expresar nuestra preocupación por cualquier situación que pueda afectar a la seguridad de las personas usuarias. Lamentamos sinceramente los inconvenientes y el malestar que estos hechos hayan podido ocasionar.

La información detallada sobre la experiencia a bordo de los autobuses urbanos nos permite revisar y reforzar continuamente las medidas de seguridad y la calidad de la conducción que aplicamos de manera habitual, garantizando que cada viaje se realice con la máxima protección y confianza para los que utilizan nuestro servicio. Los hechos descritos corresponden a situaciones puntuales y, según nuestros registros internos y protocolos de seguridad, no reflejan la práctica habitual de nuestros conductores ni los criterios de conducción que establecemos en Moventis.

Todo nuestro personal conductor supera las pruebas de capacitación antes de incorporarse a la plantilla y realiza una formación continuada, con especial atención a la seguridad, la prevención de incidentes y la atención a las personas usuarias, prestando auxilio siempre que se presenta, alguna situación que lo requiere. En este contexto, desde la compañía queremos recordar que existen varios canales de atención por los cuales los usuarios pueden informar sobre cualquier incidencia ocurrida o situación que hayan experimentado durante un trayecto. De esta manera, podemos revisar internamente cada caso y, si procede, adoptar las medidas necesarias para solucionarla y así ofrecer un servicio de movilidad centrado en las personas y con los máximos estándares de calidad.

Agradecemos que nos haya trasladado su experiencia, que nos permite seguir mejorando nuestro servicio urbano y reforzar nuestro compromiso diario de ofrecer un transporte seguro, de confianza y de calidad para la comunidad de Lleida. Finalmente, igual que se menciona en la carta a la cual nos dirigimos, queremos reconocer la solidaridad y colaboración de los pasajeros en situaciones como la que describe, un gesto que refleja el valor colectivo del transporte público.