¿Es sostenible gobernar un municipio pequeño así?

El año 2023 asumí la alcaldía de Sudanell, un municipio del Segrià con poco más de 850 habitantes, con vocación de servicio público y el convencimiento de que desde el mundo local también se construye país. Lo que no me imaginaba es que, antes de cumplir tres años de mandato, habríamos sufrido tres cambios de interventor/a, uno por año.

No hablemos de un cargo cualquiera, sino de una figura clave para garantizar la legalidad, la transparencia y el funcionamiento ordinario de un ayuntamiento. Sin estabilidad, la gestión se vuelve frágil, lenta y jurídicamente vulnerable. Esta es una realidad habitual en los municipios pequeños.

En todos los casos, los profesionales se han marchado hacia administraciones supramunicipales, especialmente la Diputación de Lleida, atraídos por mejores condiciones laborales. Una decisión legítima a nivel individual, pero devastadora colectivamente.

¿Es sostenible este modelo? ¿Tiene sentido que instituciones que tendrían que dar apoyo al mundo local acaben competiendo en desigualdad? Sin una solución valiente, la igualdad territorial será sólo un eslogan. Y la pregunta final es inevitable: ¿quién querrá asumir esta responsabilidad en el futuro?