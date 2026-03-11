Les 50 colònies felines de la Paeria de Lleida!
El 6 de març, la Paeria explicà, en un article a SEGRE, que el 2025 l’Ajuntament havia gestionat unes 50 colònies i esterilitzat 120 felins. A Lleida n’hi ha uns 6.000. Hi van dedicar 70.000 euros dels quals van “sobrar” 45.000. Quan hi ha necessitat, no pot “sobrar” diners. Als pressupostos del 2026, 25.000 euros, que sumats als que van “sobrar” són 70.000 euros! I així cada any, prometre molt i donar poc. Han actualitzat el cens, però no diuen quantes colònies hi ha, ni quants gats esterilitzats, ni atesos sanitàriament... Sempre inconcreció. La subvenció del Ministerio només l’han assolit un 3% dels ajuntaments i el de Lleida va quedar fora. Una sola associació de Lleida ha esterilitzat 142 felins, controla 58 colònies i s’ha esforçat per esterilitzar, curar, acollir, adoptar, etc. generalment pagant de la seva butxaca. I les altres associacions? No s’han quedat enrere. Si poguéssim sumar tota la feina del voluntariat animalista ens sorprendríem i la podríem contrastar amb la del consistori amb més mitjans. I és que l’Ajuntament de Lleida té problemes: no s’organitza, no hi entén i no dona confiança a les associacions ni al voluntariat. Què caldria?
1. Un pressupost suficient, que es gasti anualment, fins a aconseguir un control real de les colònies.
2. Assolir un servei autònom, eficaç i econòmic de cures i esterilitzacions d’animals des de la mateixa canera municipal amb el veterinari que ja hi treballa, tot actualitzant el quiròfan existent.
3. Més confiança i participació directa del voluntariat, organitzant- lo per zones, amb gestores que puguin recollir i transmetre informació a l’Ajuntament i a l’encarregat de la canera per bastir un pla de gestió de colònies felines municipal real, en compliment dels articles 38 a 40/2023. És a dir, cal una coordinació eficaç entre voluntariat i Paeria, coherents amb la Llei 7/2023. 4. Calen campanyes informatives i de sensibilització per la ciutadania.
Lleida
Cinquanta colònies de gats a la ciutat de Lleida
Sònia Espín