SEGRE
Carta al director

CRISTINA MORÓN MOLINA

Regidora de seguretat, mobilitat i civisme a la Paeria

Carta en resposta a la Sra. Teresa Gili

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Benvolguda Sra. Teresa Gili, 

He llegit atentament la seva carta i lamento que no pogués accedir a l’autobús de la línia 7. Li vull demanar disculpes perquè per a nosaltres garantir un servei de transport públic i accessible per a tothom és una prioritat. Precisament l’any passat vam modificar el Reglament de Viatgers amb l’objectiu de garantir i facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, a través de les rampes dels vehicles. Davant dels fets que vostè exposa, obrirem un expedient a l’empresa concessionària del servei per tal d’esclarir aquest fet i vetllar pel compliment del reglament, especialment pel que fa a l’accessibilitat dels vehicles i l’atenció a les persones amb mobilitat reduïda. 

Estic a la seva disposició. 

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