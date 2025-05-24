La suma
Quant fan dos més dos? És una pregunta fàcil, oi? Si la formulem a un matemàtic, després d’ullar-nos amb sorpresa i un punt de commiseració, ens respondrà: quatre. Tal vegada ens preguntarà si li estem gastant una broma i on es troba el monitor de la càmera oculta. Si li preguntem a un economista ens dirà que la resposta és entre tres i cinc, però també podrien ser deu o zero, tot depèn de com s’inverteixin els números. Si, finalment, li preguntem a un advocat, en lloc de respondre’ns, ens farà una sola pregunta: “Quin resultat vols?” Valgui l’anècdota, o acudit, segons es miri, que manllevo de l’amic Ramon Arnó, amb qui vaig compartir taula ahir, juntament amb Joan Cal i Joan Teixidó, que vam formar la taula de la jornada Riscos i oportunitats de l’entorn digital. Una mirada global organitzada per INTRESS. El tema és prou actual i peremptori, car és evident que les noves tecnologies reconfiguren les relacions humanes. Ho hem vist amb la introducció de les màquines en el món industrial, modificant sous, preus i guanys, i alhora relacions de producció i jerarquies socials. Però també invents com la impremta van permetre la universalització del saber i un creixement accelerat de la difusió d’informació, permetent una major igualtat en l’accés al coneixement.
Ara, les noves tecnologies de la comunicació i la informació estan produint una transformació extraordinària i encara més accelerada de les relacions mencionades: màquines que substitueixen persones allà on aquestes eren insubstituïbles: parlar, respondre preguntes, escriure..., fent possible la difuminació del paper del subjecte creador o de l’estudiant que s’avalua; eines que, alhora que faciliten l’accés a la informació, fan difícil la seva discriminació en termes d’autoria i de veritat-falsedat; màquines que ens permeten una comunicació en temps real que salva distàncies però alhora xuclen el nostre temps amb algorismes de recompensa que ens manipulen i ens converteixen en addictes; màquines comunicatives que augmenten l’abast de potencialitats agressives que existeixen des de sempre...
Quant donarà la suma resultant de l’entorn digital amb la societat contemporània? Em balancejo entre els apocalíptics que diuen que donarà zero i els integrats que somien l’infinit.