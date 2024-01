Feliç aniversari

Creado: Actualizado:

Aquest 2024 fa cent anys de les primeres emissions de Ràdio Barcelona, la primera que va transmetre a Catalunya. Deixeu-me que avui em posi el barret de directora d’una emissora municipal, Ràdio Tàrrega, i el de presidenta de la Federació de Mitjans de Comunicació Local de Catalunya (FMCLCat), que representa un centenar de ràdios públiques de tot el país. Les ràdios de proximitat, i per extensió els mitjans locals, tenen un paper essencial en les poblacions que serveixen. En un temps en el qual el que no s’explica no existeix, sense aquests mitjans, hi ha molts fets que no es coneixerien mai. No som conscients de la sort i l’excepcionalitat que suposa tenir un país on hi ha més de 150 emissores locals en funcionament. És un ecosistema únic, amb emissores professionalitzades en poblacions de pocs milers d’habitants. Mitjans que funcionen gràcies a l’esforç dels professionals i dels col·laboradors que voluntàriament aporten el seu granet de sorra. I sí, la ràdio local ha estat i serà sempre una escola, perquè coneixem el talent dels nostres veïns i ens agrada donar-los una oportunitat. Aquest missatge, però, normalment s’associa a professionals que després han marxat a treballar a mitjans més grans. Però la realitat és que des de fa molts anys les emissores locals donen feina a bons periodistes que, en molts casos, escullen viure prop de casa seva. I algú podria pensar que elegeixen el camí fàcil, però no. Els periodistes locals són els que han de ser més curosos a l’hora d’explicar els fets, tant bons com dolents, que els passen als seus veïns, i no, no és fàcil. Per cert, una servidora va fer justament el camí contrari i, després de treballar força anys en un mitjà estatal i en un altre de nacional, s’ha quedat a treballar en una ràdio local. El centenari és un bon moment per reflexionar sobre el futur de la ràdio local, que mira cap a un de complex, amb la digitalització i la irrupció de la IA. Per això des de la FMCLCat pensem que és oportú actualitzar el Llibre Blanc de la Ràdio, que es va publicar el 2008. L’objectiu és fer una fotografia per saber en quin moment estan les ràdios de proximitat de tot el país i d’aquesta manera trobar les eines per encarar 100 anys més de ràdio. Feliç aniversari a tots!