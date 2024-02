Alguna pregunta més?

Creado: Actualizado:

Aquesta setmana ha estat una setmana moguda, a can PSC. O, almenys, això intuïm. Fa l’efecte que aquesta setmana han estat més pendents de la feina que fa el grup d’Esquerra Republicana a la Paeria –la veritable alternativa i oposició al Govern socialista– que no pas de governar i tirar endavant projectes i accions que millorin la vida dels lleidatans i lleidatanes.Aquest dimarts els mitjans de comunicació recollien una nota del grup municipal del PSC en la qual la portaveu del grup i també tinenta d’alcaldia del govern de l’alcalde Larrosa, Begonya Iglesias, denunciava que el grup d’ERC “actua amb vocació d’obstruir el funcionament de l’administració”. Dir que un regidor o, pitjor encara, tot un grup municipal, actua amb vocació d’obstruir el funcionament de l’administració són paraules majors. Una acusació molt greu, que hauria de fonamentar amb més arguments que una nota de premsa o un tuit. Acusacions que ens semblen completament falses i fruit del nerviosisme per saber-se fiscalitzats. Com bé sabran els lectors i lectores –i com sabrà, també, el grup del PSC– Esquerra Republicana té 5 regidors a la Paeria de Lleida. La nostra feina no és altra que fiscalitzar l’actuació del Govern –conformat en solitari pel PSC i amb un pacte d’estabilitat a l’ombra amb Junts per Catalunya–; realitzar propostes i suggeriments per a cada setmana per millorar la ciutat i la vida dels nostres conciutadans; representar la pluralitat de la institució amb l’assistència a diferents actes que entitats o persones realitzen a la ciutat, perquè a Lleida hi passen moltes coses; escoltar i atendre peticions de les entitats i de la ciutadania i, per si tot això no fos prou, comunicar tota la nostra feina i fer arribar als lleidatans i lleidatanes a què dediquem el nostre temps com a servidors públics, ja sigui amb articles, entrevistes, tertúlies, premsa, xarxes socials, etc.De totes aquestes tasques, la primera i la segona –fiscalitzar el Govern i fer propostes– les fem, bàsicament i sobretot, a les Comissions Informatives que es realitzen mensualment. Les Comissions, per aquelles persones que no ho sàpiguen, són l’eina que té el Govern per informar l’oposició sobre els acords, projectes, propostes, etc., que es facin sobre els diferents temes i, el més important, són l’eina que tenim els grups de l’oposició per fer preguntes al Govern i per presentar les nostres propostes.El PSC es posa nerviós i ens titlla de voler “paralitzar” l’acció de Govern perquè, en 7 mesos, hem fet moltes preguntes i propostes. O sigui, perquè hem fet la nostra feina. A tots plegats ens hauria de preocupar, i molt, que a l’alcalde Larrosa i al seu grup li molesti que un grup de l’oposició fiscalitzi la seva feina. Entenem que no es trobi còmode amb un grup a l’oposició, com el d’ERC, que dedica molts recursos i hores de feina a vetllar perquè l’honestedat i la transparència no s’esfumin ara que ell ha arribat al Govern. M’imagino que el que no li agrada a l’alcalde Larrosa és que amb les nostres preguntes hàgim destapat algunes de les seves mentides, que estiguem a darrere d’un regidor que flirteja perillosament amb el conflicte d’interessos, que hàgim denunciat els incompliments d’algunes de les seves promeses o que estiguem investigant irregularitats en algunes contractacions. Tampoc li ha degut agradar al grup socialista que, amb la nostra queixa davant la Sindicatura de Greuges de Catalunya per la modificació del protocol sobre l’empadronament, la Síndica hagi estirat de les orelles el govern municipal o que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública els hagi cridat l’atenció pel fet que en poc menys de 7 mesos de govern ja ha hagut de tramitar 3 expedients per incompliments dels regidors i regidors del govern relatius a la transparència. El fet, però, és que en set mesos i escaig el grup d’Esquerra Republicana hem tingut temps de fiscalitzar l’acció del govern de l’alcalde Larrosa i de fer-ho eficaçment (d’aquí el nerviosisme de l’alcalde i els seus regidors i regidores), de fer arribar propostes cada setmana a cadascuna de les Comissions, de visitar entre dues i tres entitats al dia i d’assistir a tots els actes als quals som convidats i als quals, per cert, no poques vegades no hi ha cap regidor en representació del govern municipal.Intueixo que si el PSC segueix per aquesta línia els 3 anys i mig que queden de mandat se li faran molt llargs. Els nervis no són bons companys de viatge. Seria bo que l’alcalde donés instruccions al seu grup i als seus regidors i regidores perquè abandonin el pols que li estan fent al grup d’Esquerra Republicana perquè rebaixem la intensitat de la nostra activitat de fiscalització. Seria molt millor que dediquessin totes les seves energies a governar la ciutat amb transparència i rigor. Nosaltres continuarem fent oposició fiscalitzant tant com puguem l’acció del govern de l’alcalde Larrosa, i retent comptes d’aquesta fiscalització a la ciutadania; escoltant el batec de la ciutat; fent propostes constructives. En definitiva, complint amb les nostres obligacions legals i ètiques com a regidors i regidors a l’aposició. Per tot això, i si no hi ha més preguntes, creiem fermament que un altre Govern a la ciutat de Lleida és possible i és necessari. I no pararem de treballar perquè així sigui.